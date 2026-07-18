Елизара Янева загуби 1/4-финала в Рим

Първата ракета на България Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 хиляди евро.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" допусна обрат и отстъпи с 6:4, 2:6, 2:6 пред Мартина Тревизан (Италия) – полуфиналистка на „Ролан Гарос" през 2022 г. и бивша №18 в световната ранглиста. Двубоят продължи два часа и четири минути.

Янева започна отлично срещата и поведе с 3:0. Италианката изравни за 4:4, но българката направи нов пробив в десетия гейм и спечели първия сет с 6:4. Във втората част Янева поведе с 2:1, но загуби следващите пет гейма. В решителния трети сет тя навакса пасив от 0:2 до 2:2, но след това Тревизан спечели четири поредни гейма и затвори мача.

Въпреки поражението, 19-годишната Янева записа пореден силен резултат през сезона. Тя постигна две победи в турнира, включително впечатляващ успех с 6:3, 6:2 над поставената под №1 в схемата и №88 в световната ранглиста Оксана Селехметиева.

През тази седмица Янева заема 196-ото място в световната ранглиста, но благодарение на силното си представяне в Рим ще запише ново рекордно класиране в кариерата си и ще влезе в топ 185.

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