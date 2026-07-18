Ясни са финалистите на Държавното първенство

Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) срещу Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) при мъжете и Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) срещу Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София) при жените са финалите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България". Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Левски" в София.

Поставеният под №1 и държавен шампион на България в зала за тази година Джордж Лазаров постигна четвъртата си поредна двусетова победа, след като на полуфиналите се наложи с 6:3, 6:2 над №8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София), който от своя страна достигна до полуфиналите за втора поредна година.

Вторият поставен Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) също продължава без загубен сет, след като на полуфиналите спечели със 7:6(2), 7:5 срещу №5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София).

Поставената под №1 в схемата при жените Валерия Гърневска продължава успешната защита на титлата си от миналата година, след като на полуфиналите победи с 6:2, 7:6(3) Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София).

Третата поставена Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София) водеше с 4:2 в първия сет срещу държавната шампионка на България в зала за тази година и №2 в схемата Джулия Терзийска, която се отказа при този резултат.

Финалните срещи на сингъл започват утре от 9:00 часа на кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София.

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