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Това ли е най-добрият играч без титла от Шлема

  • 18 юли 2026 | 13:34
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Това ли е най-добрият играч без титла от Шлема

Стив Джонсън и Джон Иснър смятат, че Каспер Рууд вече е най-добрият тенисист, който никога не е печелил титла от Големия шлем. В продължение на няколко години Александър Зверев беше смятан за най-добрия играч без трофей от Големия шлем. Това обаче се промени миналия месец, когато 29-годишният германец победи Флавио Коболи във финала на „Ролан Гарос“ и най-накрая осъществи мечтата си за титла от най-високата категория.

След като Зверев вече не може да бъде определян за най-добрия тенисист без подобен трофей, разговорът се насочи към това кой заслужава това определение. Рууд, който в момента заема 13-ото място в световната ранглиста, е достигал до три финала в Големия шлем, но все още не е печелил титлата. 27-годишният норвежец загуби финала на „Ролан Гарос“ през 2022 г. от Рафаел Надал, финала на US Open през същата година от Карлос Алкарас и финала на „Ролан Гарос“ през 2023 г. от Новак Джокович.

Рууд има общо 14 титли, сред които един трофей от сериите „Мастърс“, а най-доброто му класиране в света е второто място.

Джонсън, който е четирикратен шампион в ATP тура, вярва, че в момента норвежецът е най-добрият тенисист без титла от Големия шлем.

„Това е труден въпрос. Отговорът вече не е толкова очевиден. Според мен най-добрият действащ тенисист без титла от Големия шлем е Каспер Рууд“, заяви Джонсън в предаването Nothing Major Show. „Той има три финала в Големия шлем и няколко други титли от сериите „Мастърс“. Вярно е, че и в трите финала беше сериозен аутсайдер срещу Новак, Рафа и Карлос. Но все пак има три финала и през последните, не знам, пет до седем години е постоянна част от Топ 10 и Топ 5. Смятам, че той заслужава това определение. Има още няколко тенисисти, които предполагам, че вие ще посочите, но в момента изборът е труден.“

Иснър, който достигна до полуфиналите на „Уимбълдън“ през 2018 г., напълно се съгласи с мнението на Джонсън.

„Всъщност смятам, че Стиви е прав. Ако погледнем ситуацията в момента – да, Каспер не е тенисист от Топ 5 и не играе на такова ниво. Но ако разгледаме цялата му кариера, той има три финала, които очевидно загуби от Рафа, Новак и Карлос. В това няма нищо срамно. Съгласен съм, че това е Каспер заради трите му финала в Големия шлем“, обясни Иснър.

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