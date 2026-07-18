Шампион в София прекратява кариерата си

Марк-Андреа Хюслер ще прекрати кариерата си следващата седмица на турнир от сериите Чалънджър в швейцарския град Цуг. 30-годишният тенисист обяви новината в Instagram в петък.

„Последен танц у дома“, написа Хюслер. „Турнирът в Цуг през следващата седмица засега ще бъде последният ми в професионалния тур. Пътешествието беше невероятно. Достигнах до 47-ото място в света, спечелих титла от ATP в София, представях Швейцария многократно и имах възможност да се състезавам срещу и да побеждавам някои от най-добрите тенисисти в света. Изпълнен съм с благодарност към всички, които направиха това пътешествие възможно. Вълнувам се за следващата глава и нямам търпение да ви видя на корта през следващата седмица!“

В кариерата си Хюслер спечели една титла на сингъл в ATP тура – на турнира от категория ATP 250 в София през 2022 г. Швейцарецът триумфира и на двойки в Гщаад през 2021 г. заедно със своя сънародник Доминик Стрикър. През 2023 г. Хюслер достигна до рекордното за кариерата си 47-о място в световната ранглиста.

По-рано тази година 30-годишният тенисист достигна до полуфиналите на турнира от сериите Чалънджър в Кемпер и до четвъртфиналите в Лугано. В момента Хюслер има баланс от 32 победи и 54 загуби на ниво ATP тур.

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