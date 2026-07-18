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  3. Динко Динев допусна поражение във финала на двойки на турнир в Куршумлийска баня

Динко Динев допусна поражение във финала на двойки на турнир в Куршумлийска баня

  • 18 юли 2026 | 13:01
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Динко Динев допусна поражение във финала на двойки на турнир в Куршумлийска баня

Динко Динев допусна поражение във финала двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди евро.

22-годишният българин и австрийският му партньор Матиас Уйвари отстъпиха пред водачите в схемата Тимофей Дерепаско (Русия) и Педро Вивес Маркос (Испания) с 3:6, 2:6 за час и 18 минути игра.

Дерепаско и Вивес Маркос поведоха съответно с 3:0 и 4:1 след убедително начало на първия сет, след което стигнаха до успешното 6:3.

Във втората част Динев и Уайвари намалиха за 2:3, но съперниците им спечелиха следващите три гейма, а с това и мача след 6:2.

По-рано в надпреварата на сингъл Динев отпадна на четвъртфиналите от Елгин Хублай (Нидерландия) след загуба с 2:6, 1:6.

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