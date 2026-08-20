Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър" в Швейцария

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сион (Швейцария) с награден фонд 56 700 евро. Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Кристофър Папа (САЩ) и Баулоу Чжън (Китай) с 6:3, 6:1 за 64 минути на корта.

Срещата беше прекъсната заради дъжд в четвъртия гейм, но малко след това беше подновена. Българинът и украинецът доминираха изцяло и със серия от пет поредни гейма във втория сет стигнаха до крайния успех.

С победата Нестеров заработи 17 точки за световната ранглиста на двойки.

За място на финала двамата ще играят утре срещу победителите от мача между номер 4 в схемата Факундо Мена (Аржентина)/Муркел Делиен (Боливия) и Матс Херманс (Нидерландия)/Жофри Бланкано (Франция).

По-рано днес на същия турнир Димитър Кузманов допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл.

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