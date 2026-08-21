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Донски стигна полуфиналите на “Чаланджър” в Канада

  • 21 авг 2026 | 01:59
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Донски стигна полуфиналите на “Чаланджър” в Канада

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Квебек (Канада) с награден фонд 225 хиляди долара.

Българинът и Аджийт Рай (Нова Зеландия) постигнаха втора победа, след като се наложиха трудно над участващите с "уайлд кард" представители на домакините Никола Арсено и Александър Розин със 7:6(3), 7:6(5) за час и 45 минути.

Донски и Рай преодоляха пасив от 1:5 в първия сет, в чийто тайбрек доминираха и спечелиха със 7:3. Във втората част те пропиляха три мачбола в десетия гейм, но в тайбрека след 5:5 успяха да вземат две поредни разигравания и да затворят срещата.

В първия си мач българинът и неговият партньор на корта победиха срещу Ян Чоински (Великобритания) и Йеспер Де Йонг (Нидерландия) с 4:6, 6:1, 10:4.

Българинът заработи 45 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 106-о място в момента, както и 1735 долара от надградния фонд.

Утре двамата ще играят срещу американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу.

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