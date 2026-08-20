Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл в Сърбия, Росица Денчева отпадна

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара. 20-годишната Енчева, която премина през квалификациите, елиминира поставената под номер 5 Харука Каджи (Япония) с 6:2, 6:2 за 82 минути. Така тя записа четвърта поредна победа в надпреварата.

Българката доминираше изцяло в мача. В първия сет тя взе аванс от 4:1 и нямаше проблеми до края, а във втория след 2:2 направи серия от четири поредни гейма и затвори мача.

В спор за място на полуфиналите Енчева ще играе утре срещу третата поставена Елена Бертя (Румъния).

Друга националка Росица Денчева отпадна във втория кръг след поражение от квалификантката Луна Вуйович (Сърбия) с 4:6, 4:6 за час и 45 минути.

Плевенчанката допусна пет пробива в мача и отпадна от турнира.

По-късно днес българката Лиа Каратанчева ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Каратанчева и Пратхарна Томбаре (Индия) победиха в първия си двубой рускините София Лансере и Алина Юнева с 6:3, 6:3, а сега им предстои двубой с водачките в схемата Вероника Фалковска (Полша) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google