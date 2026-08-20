Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл в Сърбия, Росица Денчева отпадна

Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл в Сърбия, Росица Денчева отпадна

  • 20 авг 2026 | 17:11
  • 359
  • 0
Лидия Енчева достигна до четвъртфиналите на сингъл в Сърбия, Росица Денчева отпадна

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара. 20-годишната Енчева, която премина през квалификациите, елиминира поставената под номер 5 Харука Каджи (Япония) с 6:2, 6:2 за 82 минути. Така тя записа четвърта поредна победа в надпреварата.

Българката доминираше изцяло в мача. В първия сет тя взе аванс от 4:1 и нямаше проблеми до края, а във втория след 2:2 направи серия от четири поредни гейма и затвори мача.

В спор за място на полуфиналите Енчева ще играе утре срещу третата поставена Елена Бертя (Румъния).

Друга националка Росица Денчева отпадна във втория кръг след поражение от квалификантката Луна Вуйович (Сърбия) с 4:6, 4:6 за час и 45 минути.

Плевенчанката допусна пет пробива в мача и отпадна от турнира.

По-късно днес българката Лиа Каратанчева ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Каратанчева и Пратхарна Томбаре (Индия) победиха в първия си двубой рускините София Лансере и Алина Юнева с 6:3, 6:3, а сега им предстои двубой с водачките в схемата Вероника Фалковска (Полша) и Луция Чирич Багарич (Хърватия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Шиникова отпадна на двойки в Португалия

Шиникова отпадна на двойки в Португалия

  • 20 авг 2026 | 16:34
  • 453
  • 2
Легендарната лига World Team Tennis се завръща с нова визия и звездни участници

Легендарната лига World Team Tennis се завръща с нова визия и звездни участници

  • 20 авг 2026 | 16:25
  • 315
  • 0
Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите в Сърбия

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите в Сърбия

  • 20 авг 2026 | 15:39
  • 645
  • 0
Кой заслужава повече последната "уайлд кард" за US Open: Стан или Григор?

Кой заслужава повече последната "уайлд кард" за US Open: Стан или Григор?

  • 20 авг 2026 | 13:05
  • 6785
  • 17
"Помогнете ми, помогнете ми! Не ме чуха...": Новак разкри ужасяващо събитие

"Помогнете ми, помогнете ми! Не ме чуха...": Новак разкри ужасяващо събитие

  • 20 авг 2026 | 12:17
  • 13130
  • 20
Анисимова и Пегула в изцяло американски четвъртфинал в Синсинати

Анисимова и Пегула в изцяло американски четвъртфинал в Синсинати

  • 20 авг 2026 | 10:49
  • 1037
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 26738
  • 59
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 29205
  • 164
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 15398
  • 22
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 10485
  • 41
Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

Играе се плейофният кръг в Лига Европа, Андерлехт с комфортен аванс като гост на Кайрат

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 8144
  • 5
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 6897
  • 5