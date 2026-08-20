Рекорд на US Open 2026: Наградният фонд достига 108 милиона долара

Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open) за 2026 г. пренаписва историята на спорта, вдигайки общия си награден фонд до рекордните 108 милиона долара. Това историческо увеличение представлява ръст от 20% спрямо 2025 г. и впечатляващите 44% за последните две години, утвърждавайки турнира в Ню Йорк като най-щедрото събитие в тенис календара.

Финансовото преразпределение носи рекордни суми за състезателите във всички етапи от надпреварата. Шампионите на сингъл при мъжете и жените ще получат чек за впечатляващите 5,5 милиона долара. Значително са увеличени и възнагражденията за по-ранните кръгове – участниците в първия кръг на основната схема си гарантират минимум 140 000 долара.

Успоредно с рекордния награден фонд се задействат и нови структури за социална сигурност и диалог с тенисистите. Стартира специализирана програма за подкрепа на играчите с първоначален бюджет от 2 милиона долара, насочена към финансово подпомагане и благосъстояние.

Освен това четирите турнира от Големия шлем – Откритото първенство на Австралия, Ролан Гарос, Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ – официално създават съвместен Съвет на играчите (Grand Slam Player Advisory Council). Новият орган дава пряка роля и институционално представителство на тенисистите при вземането на решения, свързани с наградните фондове, графика и условията на четирите най-големи надпревари в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google