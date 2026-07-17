Топ фаворитите се класираха за полуфиналите на сингъл на Държавното в София

На кортовете на ТК „Левски" в София се изиграха четвъртфиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България". Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро.

На полуфиналите при мъжете ще играят Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) срещу Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София) и №2 Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) срещу Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София).

Поставеният под №1 и държавен шампион в зала от тази година Джордж Лазаров постигна третата си убедителна двусетова победа, като на четвъртфиналите се наложи с 6:0, 6:1 над Никола Колячев. За място на финала Лазаров ще играе срещу №8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София), който от своя страна се класира за втора поредна година на полуфинал. В най-оспорвания мач от тази фаза на турнира Владимиров направи обрат и се наложи с 1:6, 7:6(5), 6:2 над №3 Пламен Милушев, двукратен държавен шампион на закрито през 2020 и 2024 година.

Вторият поставен Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) също продължава без загубен сет, като на четвъртфиналите спечели с 6:3, 6:0 срещу квалификанта Дейвид Симеонов (ТК „Кристи", гр. Дряново). В последния четвъртфинал №5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София) се наложи с 6:1, 6:0 над №4 Михаил Иванов (ТК „НСА", гр. София).

1/4-финали при мъжете:

№1 Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) – Никола Колячев (ТК „Левски", гр. София) 6:0, 6:1

№8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София) – №3 Пламен Милушев (ТК „НСА", гр. София) 1:6, 7:6(5), 6:2

№5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София) – №4 Михаил Иванов (ТК „НСА", гр. София) 6:1, 6:0

№2 Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) – Дейвид Симеонов (ТК „Кристи", гр. Дряново) 6:3, 6:0

1/2-финали при мъжете:

№1 Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) – №8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София)

№2 Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) – №5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София)

На полуфиналите при жените ще играят Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) срещу Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София) и Джулия Терзийска (ТК „Дема", гр. София) срещу Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София).

Поставената под №1 в схемата Валерия Гърневска продължава успешно защитата на титлата си от миналата година, като днес спечели с 6:1, 6:2 срещу №7 Мария Димитрова (ТК „Спортист Петково", с. Петково). На полуфиналите Гърневска ще играе срещу Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София), която поведе с 6:1, 3:0, преди националната шампионка за 2009 година Хюлия Велиева (ТК „НСА", гр. София) да се откаже.

Държавната шампионка в зала през тази година и втора поставена Джулия Терзийска победи с 6:3, 6:0 №8 Александра Момчилова (ТК „Левски", гр. София).

В най-оспорвания мач от четвъртфиналите №3 Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София) се наложи с 6:3, 2:6, 6:3 над №6 Галена Кръстенова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София).

1/4-финали при жените:

№1 Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) – №7 Мария Димитрова (ТК „Спортист Петково", с. Петково) 6:1, 6:2

Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София) – №4 Хюлия Велиева (ТК „НСА", гр. София) 6:1, 3:0, л.з.

№3 Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София) – №6 Галена Кръстенова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София) 6:3, 2:6, 6:3

№2 Джулия Терзийска (ТК „Дема", гр. София) – №8 Александра Момчилова (ТК „Левски", гр. София) 6:3, 6:0

1/2-финали при жените:

№1 Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) – Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София)

№2 Джулия Терзийска (ТК „Дема", гр. София) – №3 Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София)

Полуфиналните срещи започват утре от 9:00 часа на кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София.

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