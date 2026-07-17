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  3. Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Италия

Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Италия

  • 17 юли 2026 | 20:00
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Антъни Генов се класира за финала на двойки на "Чалънджър" в Италия

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Корденонс (Италия) с награден фонд 97 640 долара.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) победиха на полуфиналите с 6:2, 6:3 четвъртите поставени Денис Молчанов (Украйна) и Рамкумар Раманатан (Индия) за час и 24 минути игра.

Генов и Бари спечелиха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Във втората част двамата поведоха с 4:2, допуснаха пробив за 4:3, но спечелиха следващите два гейма и взеха сета с 6:3.

В спор за титлата утре Генов и Бари ще играят срещу победителите от мача между третите поставени Мирча Александру Жекан (Румъния) и Давид Поляк (Чехия) и италианския дует Федерико Бондиоли и Карло Алберто Каниато.

С този успех българинът заработи 50 точки за световната ранглиста на АТП при двойките, в която през тази седмица заема 192-ро място.

Това е трети финал за Антъни Генов в турнирите от сериите ATP Challenger през сезона. През май той спечели първата си титла на двойки на турнир от тази категория в Загреб (Хърватия), а след това игра финал на турнир в Троа (Франция).

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