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  3. Андрей Рубльов продължава на полуфиналите в Бостад

Андрей Рубльов продължава на полуфиналите в Бостад

  • 17 юли 2026 | 20:19
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Андрей Рубльов продължава на полуфиналите в Бостад

Андрей Рубльов се класира за полуфиналите на тенис турнира клей АТП 250 в Бостад, Швеция. Поставеният под номер 1 руснак победи категорично с 6:1, 6:2 Себастиан Баес.

Шампионът от 2023 година приключи срещата само за един час от първата си възможност, постигайки общо четири пробива в двубоя срещу аржентинеца.

"Чувствам се страхотно, беше наистина добър тест за мен. Предизвикателство е да видя промените, които правя. Хубаво е, че победих в два сета", заяви Рубльов, който ще играе срещу Алехандро Табило в следващата фаза.

Третият поставен в схемата чилиец се класира за полуфиналите без игра, след като аржентинецът Тиаго Тиранте се оттегли от турнира.

В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят Даниел Вайехо и защитаващият титлата си от миналия сезон Лучано Дардери. Поставеният под номер 2 в основната схема италианец Дардери победи със 7:6 (9), 6:4 португалеца и шампион от 2024 година Нуно Боржеш, който отстрани Григор Димитров по-рано през седмицата.

Парагвайският тенисист Вайехо се наложи със 7:6 (5), 6:2 срещу италианеца Стефано Травалия.

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