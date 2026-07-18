Испано-босненски финал в Умаг

Босненецът Дамир Джумхур и испанецът Даниел Мерида Агилар се класираха за финала на турнира по тенис на клей в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро.

Джумхур се наложи на полуфиналите над словака Алекс Молчан след обрат с 3:6, 6:4, 6:3 за два часа и 45 минути игра.

Молчан осъществи два пробива в първия сет за крайното 6:3, но във втората част босненецът на свой ред направи ранен пробив и задържа аванса си до успешното 6:4, за да изравни резултата в сетовете.

В решителната трета част Дамир Джумхур поведе с 4:1, словашкият тенисист намали изоставането си до 3:4, но босненецът спечели следващите два гейма, а с това и мача след 6:3.

В другия полуфинал 21-годишният Даниел Мерида Агилар надделя над 24-годишния аржентинец Роман Андрес Буручага с 6:4, 6:2 в двубой, продължил час и 22 минути.

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Снимки: Imago