Ясни са шампионите на смесени двойки на Държавното първенство по тенис

Виктор Марков (ТК Диана, София) и Пламен Милушев (ТК НСА, София) на двойки при мъжете, както и Максим Хорозов (ТК ДИМ Тийм, Пловдив) и Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) на смесени двойки спечелиха титлите на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“. Надпреварата от календара на БФТенис, с награден фонд от 5 хиляди евро, се провежда на кортовете на ТК „Левски“ в София.

На финала на двойки при мъжете Виктор Марков и Пламен Милушев победиха с 6:1, 6:3 Дейвид Симеонов (ТК Кристи, гр. Дряново) и Васил Димитров (ТК Левски).

В спора за титлата на смесени двойки Максим Хорозов и Ралица Александрова се наложиха с 6:4, 7:6(7) над Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново) и Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005, Ямбол).

Днес станаха ясни и полуфиналистите на сингъл. При мъжете ще играят номер 1 Джордж Лазаров срещу номер 8 Ерик Владимиров и номер 2 Виктор Марков срещу номер 5 Васил Димитров.

На полуфиналите при жените една срещу друга излизат водачката в схемата Валерия Гърневска срещу Моника Господинова и номер 2 Джулия Терзийска срещу номер 3 Ралица Александрова.

Полуфиналните срещи на сингъл започват утре от 9:00 часа на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина в София.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google