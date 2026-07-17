Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите в Испания

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Гандия (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи пред седмия поставен в схемата Реда Бенани (Мароко) с 3:6, 0:6 за 70 минути игра.

Маздрашки изостана с 0:4 в първия сет, който загуби с 3:6, а във втората част не успя да спечели нито гейм и отпадна от надпреварата.

Българинът, който е номер 831 в световната ранглиста, постигна две победи преди този мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google