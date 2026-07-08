Балкан стартира в 10:00 часа (програмата за контролите)

Днес в 10:00 часа, Балкан (Ботевград) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. 20 футболисти ще участват в първото занимание. Тренировъчният процес ще протича на местната база. В хода му, ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

15 юли: Балкан (Ботевград) – Ботев (София)

18 юли: Балкан (Ботевград) – Локомотив (Мездра)

21 юли: Балкан (Ботевград) – съперник от Израел

25 юли: Балкан (Ботевград) – Славия II (София)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google