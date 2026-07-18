Камен Михайлов: Рали „Доверие“ ще го има и догодина!

Първото в България и Европа автомобилно рали за слепи „Доверие“ вече е в историята, а организаторът на състезанието Камен Михайлов гостува на Sportal Motorsport.

Той ни разказа за ентусиазма на участниците, за това колко е трудно едно такова състезание да стигне до сърцето на София, за събирането на всички разрешителни и липсата на бюджет.

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И накрая, за това, че състезанието, в което навигаторите са тези, които трябва да се справят с най-трудните задачи, ще го има и догодина. Най-вероятно отново през юни и па пред храм-паметника „Александър Невски“.

Във видеото може да изгледате цялото гостуване на Камен Михайлов в Sportal Motorsport.

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