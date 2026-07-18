Бръкнете дълбоко в джоба си за бира и храна на финала на Мондиал 2026

Сред зрителите на стадион „МетЛайф“ в деня на финала на Световното първенство ще има и такива, които ще разглеждат табелите с предлаганите храни и напитки с по-голям интерес, отколкото стартовите състави на Испания и Аржентина. Предвид леко удължената почивка между полувремената, по време на която ще се изявят Джъстин Бийбър, Шакира и други изпълнители, последвана от връчването на медалите и наградите, церемонията по вдигането на трофея и празненствата на терена, онези, които са имали късмета да се сдобият с билети, ги очаква дълъг следобед и вечер. Храната и напитките през тези часове ще бъдат от съществено значение.

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Какво ще се предлага на привържениците на стадиона, разположен в непосредствена близост до Ню Йорк? И как цените на „МетЛайф“ се сравняват с тези на останалите стадиони, приемащи мачове от Световното първенство това лято? По време на турнира в САЩ, Канада и Мексико репортерите на The Athletic посетиха мачове на всичките 16 стадиона и съставиха подробен списък на предлаганите продукти във всеки от тях. Бяха открити над 100 различни артикула в менютата, като повечето от тях се предлагат в стандартните зони на стадионите, извън местата с ВИП обслужване.

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При някои продукти, като например бирата, стадионите предлагаха различни разфасовки. Затова цените бяха преизчислени спрямо един стандартен размер – 16 течни унции, или около 475 милилитра – за да може да бъдат сравнени. За стадионите, на които не се продаваше бира в разфасовка от 16 унции, изчисленията бяха направени спрямо цената на една унция от най-голямата предлагана разфасовка, а крайната сума беше закръглена до най-близките 25 цента. Където беше необходимо, цените в канадски долари и мексикански песо бяха преобразувани в американски долари за по-голяма последователност.

Добрата новина за онези, които в неделя ще пристигнат на „МетЛайф“ в Ню Джърси, е, че ще разполагат с разнообразни възможности за храна и напитки. Трябва обаче внимателно да изберат от кой щанд да пазаруват. В едно от менютата, видени от репортерите, единствените по-съществени предложения, които не биха могли да бъдат определени като лека закуска, бяха сандвич с пикантна или сладка наденица. И двата струваха по 14 долара. За желаещите нещо по-леко се предлагаха ядки с марката Sabritas за 10 долара, включително с вкус на сол и лайм или чили и лайм, както и картофен чипс за 5 долара.

Ако обаче попаднете на правилния щанд, ще разполагате с много повече възможности. Основното предложение е комбинирано меню от четири пилешки филенца, пържени картофи и Coca-Cola за 19 долара (14 паунда). Без безалкохолната напитка то струва между 14 и 15 долара, а вариантът с едно пилешко филенце по-малко е на цена от 13 долара. Съдейки по снимки, публикувани онлайн от посетители на предишни мачове от Световното първенство на „МетЛайф“, сред останалите предложения са деликатесен сандвич за 16 долара (12 паунда), хотдог „Stadium“ за 8,50 долара, пържени картофи за 8 долара, пържени картофи със сирене за 9 долара и плетен геврек за 9 долара. Към него може да бъде добавена порция сирене срещу още един долар.

Предлагат се също панирани ленти от миди за 6 долара, сандвич с пуешко месо за 7 долара, пица със сирене за 11 долара и пица с пеперони за 12 долара.

Ако желаете сами да си осигурите почивка за хидратация, бутилка вода от 20 унции ще ви струва 5 долара (3,75 паунда). Безалкохолна напитка със същия размер – Coca-Cola, Diet Coke, Coke Zero, Sprite или Fanta – струва 6 долара, а спортната напитка Powerade е на цена от 7 долара.

За онези, които търсят нещо по-силно, американската бира Michelob Ultra в разфасовка от 16 унции струва 16 долара (12 паунда). Това е с три долара повече от безалкохолната ѝ версия, която също се предлага. Занаятчийската или вносната бира струва 17 долара, а наливният вариант е с още един долар по-скъп.

Ако сте настроени за по-изискана напитка, кен от 12 унции твърд селцер или коктейл Nutrl се предлага за 19 долара. Смесен коктейл, сред чиито варианти са Casamigos Margarita и „Buchanita“ с уиски Buchanan’s, струва 17 долара. Чаша вино от 6,3 унции, или 186 милилитра, е на цена от 15 долара. На щандовете за храна и напитки по време на Световното първенство няма единно меню, тъй като организаторът ФИФА запази съществуващите оператори на всички 16 стадиона.

На предишните световни първенства организаторите определяха стандартни предложения и цени на храните и напитките за всички стадиони. За Мондиал 2026 ФИФА нае компаниите, сред които Aramark и Sodexo, които обслужват съответните съоръжения по време на мачове от НФЛ или местните футболни първенства. Новият модел до голяма степен позволи на стадионите и техните партньори сами да определят цените си. Стратегиите им, разбира се, се различават значително. Като цяло обаче говорител на ФИФА заяви пред The Athletic, че цените са „до голяма степен сходни с тези на редовните събития, провеждани на съответните стадиони“.

The Athletic установи, че на всичките 16 стадиона се продават пет продукта – вода, безалкохолни напитки, картофен чипс, местна бира и вносна бира.

Още от самото начало беше ясно, че за останалите ще бъде трудно да се конкурират с цените на стадион „Мерцедес-Бенц“ в Атланта. Там се прилага ценова стратегия, поставяща феновете на първо място, въведена от собственика на „Атланта Фалкънс“ и съосновател на Home Depot Артър Бланк. Неговата холдингова компания AMB Sports and Entertainment притежава съоръжението. От изброените пет продукта „МетЛайф“ предлага шестата най-евтина вода заедно с BMO Field в Торонто. Цената е сравнително разумна на фона на 8,25 долара (6,25 паунда), които трябва да платите на стадион AT&T близо до Далас.

England fans enjoying a beer at MetLife before the Panama game yesterday. 🍺🏴 pic.twitter.com/g6wmDujkkO — Football Away Days Club (@AwayDaysClub_) June 28, 2026

Стадионът в Ню Джърси предлага и третата най-евтина безалкохолна напитка в разфасовка между 20 и 22 унции сред всичките 16 съоръжения. Цената ѝ е с 5,39 долара по-ниска от най-високата – 11,39 долара на „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия и „Ароухед Стейдиъм“ в Канзас Сити.

При местната бира от 16 унции цената на „МетЛайф“ е точно по средата сред 11-те стадиона, на които беше установено, че се предлага подобна разфасовка. Четири стадиона имаха по-евтини варианти, пет – по-скъпи, а „Джилет Стейдиъм“ край Бостън предлагаше същата цена от 16 долара.

При вносната бира от 16 унции шест от останалите 10 стадиона имаха по-високи цени, а четири – по-ниски от 17-те долара на „МетЛайф“. Що се отнася до храната, картофеният чипс на „МетЛайф“ се оказа третият най-евтин сред 16-те стадиона.

Hot dogs at The FIFA World Cup 2026 (@FIFAWorldCup, MetLife stadium - Ecuador v Germany)



💷 $44.79 (£34) with a beer pic.twitter.com/ID5S47LSth — Footy Scran (@FootyScran) June 25, 2026

Сред останалите популярни предложения „МетЛайф“ разполага с втория най-евтин пакет пуканки – 6 долара (4,50 паунда) – от 12-те стадиона, на които беше установено, че се продават. По-ниска цена има единствено в Атланта, където пуканките струват 2 долара. Пържените картофи на „МетЛайф“ също са на петата най-ниска цена сред 12-те стадиона, на които се предлагат.

Феновете с право могат да смятат тези цени за високи в сравнение с тези в Премиър лийг, обобщават от The Athletic.

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