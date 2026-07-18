Волейболистките на Русия с контроли срещу Сърбия

Женският национален отбор на Русия ще проведе тренировъчен лагер в Новогорск в периода от 26-и юли до 4-и август.
Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена
След края на подготовката тимът ще замине за Белград, където са предвидени контролни срещи с националния отбор на Сърбия, съобщава официалният сайт на Локомотив (Калининград).
През май 2025-а година отборите на Русия и Сърбия изиграха мач за Купата на Първи канал в Белград, в който рускините постигнаха трудна победа с 3:2.
Русия се завърна на 3-то място в световната ранглиста на FIVB
Сърбия завърши на 11-о място в тазгодишната Лига на нациите, като не успя да се класира за финалната осмица. Отборът, воден от Зоран Терзич, заема 10-а позиция в световната ранглиста. Рейтингът на руския национален отбор беше размразен миналата седмица, като тимът се намира на 9-о място.
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Мъжкият национален отбор на Русия пък ще играе в края на август в Уфа контроли срещу отборите на Куба, Иран и Беларус.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google