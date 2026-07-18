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България U18 срещу Италия в спора за бронза на ЕвроВолей 2026

  • 18 юли 2026 | 03:54
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Националният отбор на България за юноши до 18 години ще се изправи срещу домакините от Италия в спора за бронза на Европейското първенство. Това стана ясно, след като воденият от Винченцо Фанидза тим отстъпи много драматично на Франция с 2:3 (25:20, 14:25, 21:25, 25:23, 12:15) във втория полуфинал на турнира, игран късно снощи в зала "Пала Савели" в Порто Сан Джорджо.

България U18 играе за бронза на ЕвроВолей 2026 след драматичен обрат срещу Полша
България U18 играе за бронза на ЕвроВолей 2026 след драматичен обрат срещу Полша

Преди това младите "лъвчета" допуснаха обрат и отстъпиха на Полша също с 2:3 гейма в първата полуфинална среща.

Така в битката за бронзовите медали България ще излезе срещу Италия. Мачът за третото място е днес (18 юли) от 18,00 часа българско време. След това от 20,30 часа пък ще бъде битката за европейската титла между Полша и Франция.

Най-резултатен за Италия бе Никола Масари с 18 точки (2 блока и 3 аса), а резервата Леонардо Меони се отчете с 12 точки.

За тима на Франция Матео Мрожек бе над всички с 23 точки (1 блок и 3 аса) за победата.

Снимки: CEV.EU

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