България U18 срещу Италия в спора за бронза на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България за юноши до 18 години ще се изправи срещу домакините от Италия в спора за бронза на Европейското първенство. Това стана ясно, след като воденият от Винченцо Фанидза тим отстъпи много драматично на Франция с 2:3 (25:20, 14:25, 21:25, 25:23, 12:15) във втория полуфинал на турнира, игран късно снощи в зала "Пала Савели" в Порто Сан Джорджо.

България U18 играе за бронза на ЕвроВолей 2026 след драматичен обрат срещу Полша

Преди това младите "лъвчета" допуснаха обрат и отстъпиха на Полша също с 2:3 гейма в първата полуфинална среща.

Така в битката за бронзовите медали България ще излезе срещу Италия. Мачът за третото място е днес (18 юли) от 18,00 часа българско време. След това от 20,30 часа пък ще бъде битката за европейската титла между Полша и Франция.

Най-резултатен за Италия бе Никола Масари с 18 точки (2 блока и 3 аса), а резервата Леонардо Меони се отчете с 12 точки.

За тима на Франция Матео Мрожек бе над всички с 23 точки (1 блок и 3 аса) за победата.

Снимки: CEV.EU

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