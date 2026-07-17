България U18 играе за бронза на ЕвроВолей 2026 след драматичен обрат срещу Полша

Националният отбор на България за юноши до 18 години ще играят за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия. Момчетата на селекционера Мирослав Живков допуснаха обрат и отстъпиха на връстниците си от Полша с 2:3 (25:19, 19:25, 35:33, 17:25, 10:15) в първия полуфинал на турнира, игран тази вечер в зала "Пала Савели" в Порто Сан Джорджо.

Младите "лъвчета" се опитат да спечелят бронзовите отличия на ЕвроВолей 2026 и да изравнят най-доброто постижение на България в тази възраст от 2020-а година, когато завърши на 3-о място.

В спора за бронза България ще излезе срещу загубилия втората полуфинална среща по-късно тази вечер между домакините от Италия и Франция. Мачът за третото място е утре (18 юли) от 18,00 часа българско време. След това от 20,30 часа пък ще бъде битката за европейската титла.

Най-резултатен за България стана бе Никола Градинаров с 16 точки (5 блока!, 31% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +8). Адриан Ганев и Антоан Веселинов приключиха с 12 и 11 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Полша над всички бе Адам Потемба със страхотните 29 точки (9 блока!, 1 ас и 50% ефективност в атака - +25). Карол Леперт добави още 16 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 2:3 (25:19, 19:25, 35:33, 17:25, 10:15)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 8, Павел Дженев 10, Никола Градинаров 16, Антоан Веселинов 11, Кристиян Косев 9, Адриан Ганев 12 - Ивайло Донов-либеро (Петър Антонов, Милко Багдасаров, Орлин Друмев, Данаил Ричу, Христиан Иванов 2)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ПОЛША: Якуб Пжибилкович 1, Адам Потемба 29, Карол Леперт 16, Бартош Фидик 13, Кевин Послушни 2, Чезари Шлусаж 13 - Лукаш Малек-либеро (Алан Отак 1, Матеуш Очко, Марсел Биерникович 8, Войчех Лобачевски, Аркадиуш Влазли, Адам Малечки, Качпер Вишниевски-либеро)

Старши треньор: ЯЦЕК НАВОЦКИ.

Снимки: CEV.EU

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