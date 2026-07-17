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Шампионът Левски започва сезона срещу новака Дунав – на живо със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Оборище (Панагюрище)
  3. Оборище и Гигант не излъчиха победител

Оборище и Гигант не излъчиха победител

  • 17 юли 2026 | 20:45
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Оборище и Гигант не излъчиха победител

2:2 приключи приятелската среща в Панагюрище между местния Оборище и Гигант (Съединение). Стана интересен спаринг. Гостите започнаха по-добре. Аурел Мусай им даде преднина още в 5-ата минута. В 12-ата, съотборника му Радослав Терзиев уцели гредата. След десетина минути Здравко Жилов от Гигант напусна терена с контузия. Наско Христев удвои в 52-ата минута. След 180 секунди голмайстора Мусай също излезе заради травма. После за отбора от Съединение влязоха доста юноши. Андрей Дудоленски върна интригата с попадение в 63-аа минута – 1:2. Накрая Янко Михайлов фиксира хикса.

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