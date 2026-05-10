Кюстендил се завърна на победния път

Отборът на Кюстендил се завърна на победния път в Югозападната Трета лига. "Сините" се наложиха с 2:1 над Оборище (Панагюрище) на стадион "Странджа" в среща от 31-вия кръг на първенството.

Въпреки редуцирания състав и група само от 14 души, запълнена с юноши младша и старша възраст, тимът на играещия старши треньор Даниел Младенов стигна до трите точки, с които се доближи само на една от третия в класирането - Славия II.

Благодарение на тренировъчния процес и работата, която Младенов и щабът му вършат, Кюстендил показва израстване и продължава борбата за челните позиции. Въпреки някои проблеми, отборът се надиграва с всички други тимове в групата. В следващия кръг тимът гостува на дубъла на Славия в директен сблъсък за третото място.