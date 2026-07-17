Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Верона
  3. Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

  • 17 юли 2026 | 15:07
  • 6613
  • 1
Почина треньорът, донесъл една от най-сензационните титли в историята на Серия "А"

На 91-годишна възраст почина Освалдо Баньоли. Така си отива един от най-емблематичните треньори в италианския футбол, който постигна исторически и изключителен успех, печелейки скудетото с Верона през сезон 1984/85. Баньоли беше тясно свързан с Града на Ромео и Жулиета, където беше треньор от 1981 до 1990 г. Преди това той носеше жълто-синята фланелка и като футболист между 1957 и 1960 г. Бившият наставник боледуваше от дълго време.

С дълго съобщение на официалния си уебсайт Верона се сбогува с Баньоли: „Сбогом, велики Освалдо. С безкрайна тъга и вълнение, Верона оплаква кончината на своя почетен президент Освалдо Баньоли, който сега и завинаги ще бъде неподражаема легенда не само за нашия клуб, но и за целия италиански футбол. Невъзможно е да се опише с няколко думи какво е представлявал и представлява Освалдо Баньоли за Верона. Родом от Бовиза, работнически квартал на Милано, и със скромен произход, Освалдо запази във всяка своя дума и жест смирение, което вдъхваше уважение и възхищение у всеки човек и фен, когото срещна по пътя си.“

От Верона припомниха и кариерата на Баньоли: „След началото на кариерата си като играч в Милан, именно във Верона Освалдо се утвърди в продължение на четири сезона като полузащитник с отличен нюх към гола. След като окачи бутонките през 1973 г., той веднага стана треньор на Солбиатезе. В престоите си в Комо, Римини, Фано и Чезена той постига спасения, промоции и показва качествата, които през 1981 г. го връщат отново на пътя на Верона, който – след почти непрекъснато десетилетие в Серия "А" – се бореше да се завърне в елита. И веднага – лятото, в което Италия стана световен шампион в Испания, е и лятото, в което при първия си опит и след вълнуващ поход, Баньоли и неговият Верона се завръщат в Серия "А" – единствената дивизия, в която „джалоблу“ играят през следващите 8 сезона. И то не в „каква да е“ Серия "А". Най-добрата за всички времена, където малкият-голям Верона на малкия-голям Освалдо ще спечели три участия в европейските турнири (две за Купата на УЕФА и едно за КЕШ) и два финала за Купата на Италия.“

Накрая идва и споменът за историческата кампания, завършила с титлата за „джалоблу“: „Но именно през сезон 1984/85, разбира се, се случва абсолютният шедьовър на Баньоли и Верона – първият и все още единствен отбор от град, който не е областен център, спечелил Скудетото в Серия "А" във формата с единна група. Подвиг, който никога не е достатъчно възхваляван и който всички участници, без изключение, приписват преди всичко на треньора. В последните години от живота си той получи заслужени признания: Залата на славата на италианския футбол на FIGC през 2017 г. и титлата почетен президент на Верона през 2018 г. Със своя прост характер и изключителна интелигентност, със своята сладка и съсредоточена намръщеност, която на онзи 12 май 1985 г. се превърна в най-красивата и истинска усмивка, която нашият град някога е виждал. Ти си най-великият от всички. И вече ни липсваш, Освалдо.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

Барселона набра 105 милиона евро за два часа

  • 17 юли 2026 | 15:33
  • 699
  • 1
Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

Христо Стоичков и други световни легенди зарадваха деца в Сентръл Парк

  • 17 юли 2026 | 15:30
  • 474
  • 2
Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

Преди 10 години Кукурея разплака Лаутаро Мартинес

  • 17 юли 2026 | 14:58
  • 2197
  • 2
Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

Шеф на Атлетико към Барселона: Няма да продадем Хулиан дори за 200 милиона

  • 17 юли 2026 | 14:16
  • 2446
  • 5
Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 2071
  • 11
Финалът на Световното първенство е най-скъпото спортно събитие в историята на САЩ

Финалът на Световното първенство е най-скъпото спортно събитие в историята на САЩ

  • 17 юли 2026 | 13:54
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 43662
  • 135
Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

Крушарски начерта апокалипсис, трибуните може и да паднат - заяви: Вкарвам Рилски спортист в "А" група

  • 17 юли 2026 | 15:26
  • 7622
  • 2
Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

  • 17 юли 2026 | 12:51
  • 19516
  • 7
Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
  • 18164
  • 47
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 34709
  • 74
Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

  • 17 юли 2026 | 10:39
  • 22026
  • 9