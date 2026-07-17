Завръщането на Конър Макгрегър привлече близо 16 милиона зрители

Галавечерта UFC 329 и завръщането на Конър Макгрегър постигнаха почти същата гледаемост като събитието UFC Белия дом, достигайки връх от близо 16 милиона зрители.

Въпреки че UFC 329 не успя да надмине напълно рекорда на UFC Белия дом, резултатите са много близки. В четвъртък „Парамаунт+“, ексклузивният медиен партньор на UFC, публикува данните за гледаемостта на голямото събитие от изминалия уикенд, оглавено от завръщането на Конър Макгрегър след петгодишно отсъствие. Според „Нилсен“ и „Адоби Аналитикс“ галавечерта е достигнала до общо 15,9 милиона зрители в САЩ и Латинска Америка. Тази цифра е съвсем малко по-ниска от постижението на Белия дом от миналия месец, което привлече 17 милиона зрители на същите пазари.

UFC 329 отстъпва на UFC Белия дом и по отношение на средния брой зрители, като регистрира 6,5 милиона средно за двата пазара, докато предходното събитие постигна 8,2 милиона в същата категория.

Въпреки това UFC 329 надмина UFC Белия дом по един ключов показател – едновременните излъчвания на живо. По време на събитието те достигнаха връх от 8,3 милиона, докато при UFC Белия дом този брой беше 7,9 милиона. Това превръща UFC 329 във второто най-голямо събитие на живо в историята на „Парамаунт+“ по брой едновременни стриймове, нареждайки се веднага след „Супербоул LVIII“, който привлече 11,5 милиона.

Макар UFC 329 да не достига рекордите на UFC Белия дом по повечето показатели, събитието все пак се счита за безспорен успех, особено в сравнение с други големи галавечери на UFC в миналото. За сравнение, първото събитие на UFC, излъчено по „Фокс“ и оглавено от битката за титлата в тежка категория между Кейн Веласкес и Жуниор дос Сантос, е имало средно 5,7 милиона зрители в САЩ и е достигнало връх от 8,8 милиона.

Важно е да се отбележи, че зрителският интерес обикновено достига своя пик по време на основния двубой. Срещата между Конър Макгрегър и Макс Холоуей 2 продължи едва 69 секунди, след като Макгрегър получи контузия почти веднага. Освен това UFC 329 се проведе по същото време като четвъртфиналния мач от Световното първенство по футбол между Аржентина и Швейцария, което също може да е повлияло на крайните цифри.

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