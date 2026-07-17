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Стефи и Габи допуснаха поражение в Токио

  • 17 юли 2026 | 08:44
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Стефи и Габи допуснаха поражение в Токио

Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на силния международен турнир по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в японската столица Токио с награден фонд 950 хиляди долара.

Българките отстъпиха пред номер 2 в световната ранглиста и втори поставени в схемата  Цзя И Фан и Чжан Шу Сян (Китай) с 12:21, 12:21 за 34 минути на корта.

Преди този мач сестрите записаха две поредни победи в надпреварата.

Следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара.

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