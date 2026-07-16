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БНТ отбелязва 50-годишнината от големите български успехи на Олимпиадата в Монреал 1976

  • 16 юли 2026 | 11:18
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БНТ отбелязва 50-годишнината от големите български успехи на Олимпиадата в Монреал 1976

От 17 до 31 юли Българската национална телевизия ще възстанови спомените за изключително успешните за страната ни Олимпийски игри в Монреал през 1976 г. 50 години по-късно обществената медия ще ви разкаже за победите на българските спортисти, спечелили 6 титли и общо 22 медала и поставили отбора ни на 7-о място в класирането по отличия. В новинарските емисии, в ефира на БНТ 3 и на сайта bntnews.bg/sport зрителите ще могат да се запознаят или да си припомнят любопитни подробности около триумфа на двойките Здравка Йорданова и Светла Оцетова и Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева в гребането, на Иванка Христова в леката атлетика, Норайр Нурикян и Йордан Митков във вдигането на тежести и Хасан Исаев в борбата и около усилията на спортистите, спечелили сребърни и бронзови отличия. Всеки от видеоматериалите ще бъде излъчен в деня на съответния успех, но половин век по-късно, а благодарение на архива на Международния олимпийски комитет и исторически интервюта, зрителите ще могат да се върнат към моментите на големите победи.

Олимпийските игри в Монреал през 1976 г. са паметни за България с няколко факта. Там за първи път дамите печелят олимпийски титли, като дебютното златно отличие е на Здравка Йорданова и Светла Оцетова. Също така за първи път страната ни триумфира с титла в „царицата на спортовете“ - леката атлетика, благодарение на Иванка Христова. Първи медал в отборна надпревара при жените завоюва състава ни по баскетбол, който при дебюта на дамите в този спорт достига до бронзовата позиция.

Българската национална телевизия продължава традицията да припомня на поколенията големите успехи на страната ни на Олимпийски игри. Обществената медия прави българите свидетели на най-големия спортен форум вече повече от 60 години - от 1964 г., като през годините в ефира на БНТ зрителите са успели да видят триумфа на 56 олимпийски шампиони. Само преди месеци БНТ 1 и БНТ 3 излъчиха Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, а вече тече подготовката за телевизионното отразяване на Олимпийските игри в Лос Анжелис през лятото на 2028 година.

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