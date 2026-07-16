Огромна промяна в правилника за Турнира на претендентите

Международната федерация по шахмат прие нови правила за класиране за Турнирите на претендентите и претендентките на ФИДЕ през 2028 г., които ще определят бъдещите съперници в мачовете за световните титли. Квотата по рейтинг, чрез която гросмайстор Хикару Накамура се класира през 2026 г., е премахната. Световната купа на ФИДЕ вече ще осигурява две места вместо три, а новият тур Total Chess World Championship, включващ ускорен класически шах, рапид и блиц, ще предоставя две квоти.

Победителите от Турнирите на претендентите през 2026 г. – гросмайсторите Джавохир Синдаров и Вайшали Рамешбабу – все още не са изиграли мачовете си за световните титли съответно срещу Гукеш Домараджу и Дзю Уъндзюн. Пътят към възможността за двубой срещу победителите от тези мачове обаче вече е ясен.

Турнирите на претендентите отново ще включват по осем състезатели, но системата за класиране е променена.

В открития турнир има няколко важни промени, като единствено начинът за класиране чрез Големия швейцарски турнир на ФИДЕ остава непроменен.

Световната купа на ФИДЕ вече ще класира двама състезатели вместо трима

Само ден след като ФИДЕ обяви цялостно преобразуване на формата на Световната купа през 2027 г., включващо съкращаване на турнира и добавяне на групова фаза по швейцарската система, стана ясно, че значението на надпреварата е намалено. От нея за Турнира на претендентите ще се класира един шахматист по-малко.

Ако това правило действаше през 2025 г., гросмайстор Андрей Есипенко нямаше да получи място в Турнира на претендентите.

Промяната може отчасти да е предизвикана от непредвидимостта на турнирите с директни елиминации. Още при достигането до четвъртфиналите през 2025 г. беше ясно, че и трите квоти ще отидат при шахматисти, които никога преди това не са участвали в Турнира на претендентите. Трябва обаче да се отбележи, че един от тях – Синдаров – впоследствие се представи повече от добре в основното състезание.

Местата от веригата FIDE Circuit вече ще се определят за период от две години

Още през януари беше обявено, че FIDE Circuit – класация, базирана на представянето в силни турнири – вече ще обхваща период от две години.

Това означава, че вместо отделна едногодишна надпревара, която осигури място на гросмайстор Фабиано Каруана през 2024 г. и на гросмайстор Прагнананда Рамешбабу през 2025 г., двете квоти за Турнира на претендентите ще бъдат определени едва в края на 2027 г. въз основа на резултатите от предходните две години.

В скорошното съобщение се посочва, че целта е да бъде възнаградено „устойчивото високо ниво на представяне за по-продължителен период“. Надеждата вероятно е също така да има достатъчно време за излъчването на безспорни победители и да се избегне напрегнатата надпревара в последния момент, на която станахме свидетели през предходните години.

Квотата по рейтинг е премахната

Класирането по рейтинг предизвикваше противоречия още преди пътят на Накамура към Турнира на претендентите през 2026 г. да включи поредица от щатски първенства в САЩ, чрез които той изпълни изискването за необходимия брой партии.

Квотата по рейтинг не предоставяше почти никакъв стимул на шахматист, който вече притежава необходимия рейтинг, да участва в повече турнири.

Сега това място е премахнато, а в съобщението се посочва:

„Тази промяна поставя по-голям акцент върху спортните резултати, постигнати по време на цикъла за световната титла, и създава квалификационна система, основана изцяло на представянето в състезанията – Големия швейцарски турнир, Световната купа, тура Total Chess World Championship при мъжете, Гран при на ФИДЕ при жените и FIDE Circuit.“

Най-голямата промяна за Турнира на претендентите през 2028 г. обаче е добавянето на изцяло нов път за класиране.

Две места ще бъдат предоставени от тура Total Chess World Championship

Подкрепеният от Norway Chess и Ерлинг Холанд тур Total Chess World Championship ще стартира с пилотно издание по-късно през тази година. През 2027 г. той ще се завърне като серия от четири турнира с общ награден фонд от 2,7 милиона долара.

В надпреварата ще бъде излъчен световен шампион, след като участниците премерят сили в три дисциплини:

ускорен класически шах – 45 минути плюс добавяне на 30 секунди след всеки ход;

рапид – 15 минути плюс 10 секунди на ход;

блиц – 3 минути плюс 2 секунди на ход.

Двамата най-добри в крайното класиране вече ще получават и места в Турнира на претендентите, който определя съперника на световния шампион по класически шахмат.

Системата за класиране за Турнира на претендентките при жените претърпя по-малко промени. Гран при на ФИДЕ за жени и Големият швейцарски турнир ще продължат да предоставят по две места.

Както при открития турнир, Световната купа за жени вече ще класира две състезателки вместо три. Останалата промяна е по-скоро техническа.

Две места вече ще бъдат разпределяни чрез FIDE Women’s Circuit за сезон 2026/27, който увеличава броя на турнирите, отговарящи на изискванията, в сравнение с предишната серия от състезания.

В настоящото класиране доминират шахматистки, участвали в Турнира на претендентките. Резултатите от Norway Chess също се зачитат, както и тези от Европейското първенство за жени, което сензационно беше спечелено от тогава 15-годишната международна майсторка за жени Анастасия Хнатишин.

Впечатляващото ѝ представяне я изкачи до четвъртото място в класирането.

Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович обобщи мотивите за въвеждането на новите начини за класиране:

„Тези промени бяха внимателно разработени, за да направят квалификационния процес по-балансиран, прозрачен и основан на спортните резултати.“

Photo: Maria Emelianova/Chess.com.

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