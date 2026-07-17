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Започна 12-ото издание на Пампорово байк фест

  • 17 юли 2026 | 05:56
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Започна 12-ото издание на Пампорово байк фест

От 17 до 19 юли родопският ни курорт приема традиционно едно от най-големите и атрактивни колоездачни събития в България и региона - Пампорово Байк Фест. Събитието се провежда за 12-а поредна година със съдействието на „Пампорово“ АД и Община Смолян и събира стотици колоездачи от всички краища на страната и чужбина.

Основните акценти в програмата тази година са Държавният шампионат по спускане на Българската федерация колоездене, вторият кръг от Maxxis BG Downhill Series и третият кръг от Детските даунхил серии.

Освен в състезателната част всички гости на курорта могат да се включат и в съпътстващите събития, сред които боулинг турнир в петък вечер в хотел „Перелик“ и парти на открито на плац „Студенец“ от 18:00 часа в събота.

Рекорден брой от над 200 състезатели са записани към момента за участие в мероприятието, което се очертава да бъде едно от най-оспорваните и интересни през сезона.

Петъчният ден на 17.07 е отреден за тренировки и запознаване с трасетата. В събота ще се проведат квалификациите, а в неделя ще бъде кулминацията, когато от 11:00 ще започнат финалите за децата, а в 15:30 - за големите.

Борбата в категориите на 17-18 годишните и мъжете елит ще е сред най-оспорваните, тъй като от Държавния шампионат се взимат ценни точки за световната ранглиста. Голяма част от родните състезатели се борят за тях, за да натрупат необходимия им брой за участие в предстоящия през август Европейски шампионат в дисциплината, на който страната ни ще бъде домакин от 14 до 16 август на Витоша.

Междувременно летният сезон в Пампорово е в разгара си, като освен прохлада родопският ни курорт предлага на своите посетители и много забавления. Всеки ден работят Велопарк Пампорово и лифтовете към връх Снежанка, Приключенски парк „Язовира“, а един от основните хитове това лято е уникалният 360-градусов алпийски тролей над водата.

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