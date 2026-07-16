България победи лидера Финландия на Европейското по хандбал

Националният отбор на България за мъже до 20 години се реваншираха за вчерашната загуба от Люксембург и нанесе първо поражение на лидера в групата Финландия с 34:29 (17:15) на Европейското първенство по хандбал в дивизия "В", което се провежда в Прищина.

Това бе втори успех за играчите на старши треньора Виктор Симеонов, с който те излязоха на второ място в класирането в група 2 с 5 точки, на една зад лидера Финландия, който имаше три победи до момента.

Макар да бяха в ролята на аутсайдери, българите показаха много добра игра. Скандинавците поведоха в началото на срещата, но след тимът ни пое контрол върху мача и на почивката имаше аванс от два гола – 17:15. Ударно начало на втората част увеличи разликата до 20:15 в полза на България, но в Финландия успя да стопи изоставането си до гол в средата на полувремето при 22:23. „Лъвовете“ обаче не се пречупиха, отново дръпнаха напред и затвориха мача с 34:29.

Тодор Кънев отново бе най-резултатен за България с девет гола. Със 100-процентова ефективност в стрелбата и общо 7 попадения Кристо Дречев беше определен за играч на мача в българския състав. Гардът записа и 2 асистенции и една открадната топка. Даниел Иванов завърши с шест попадения. За Финландия Оливер Сивен и Оливер Малкамяки реализираха по седем гола.

Отличен на българската врата беше Алекс Заемджиков. Стражът на България направи 14 спасявания и с 32% ефективност в мача имаше сериозен принос за победата.

В събота е последният мач на България от груповата фаза, а съперник е тимът на Словакия.

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