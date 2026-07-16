Флора Дъфи обяви своето оттегляне от спорта

Най-титулуваната спортистка на Бермудските острови Флора Дъфи обяви края на своята състезателна кариера. В рамките на своята знаменита кариера Дъфи спечели единствения златен олимпийски медал за Бермуда в Токио през 2021 г., два златни медала от Игрите на Британската общност и стана 12-кратна световна шампионка по триатлон.

В емоционална публикация в Инстаграм Дъфи, която през последните няколко години се бореше със сериозни контузии, направи равносметка на кариерата си и благодари на народа на Бермуда за подкрепата през две десетилетия на постоянни успехи.

“Докато затварям тази глава от живота си, го правя със сърце, изпълнено с благодарност“, заяви 38-годишната Дъфи.

“Израснах в Бермуда с розовите пясъчни плажове и тюркоазените води и се влюбих в триатлона преди 30 години.“

“От първото ми олимпийско участие в Пекин през 2008 г., през Лондон и Рио, до спечелването на златото в Токио и последното ми олимпийско участие в Париж, всяко загребване, всяко завъртане на педала и всяка крачка бяха привилегия за цял живот. Спечелването на четири световни титли в триатлона, шест световни шампионата “Екстера“ и два златни медала от Игрите на Британската общност са постижения, които никога не бих могла да си представя като младо момиче от острова. Мечтите се сбъднаха, и то с лихва.“

“Нищо от това нямаше да е възможно без треньорите, които вярваха в мен, когато се съмнявах в себе си, приятелите, които ме държаха здраво стъпила на земята във възходите и паденията (многобройните контузии), и тренировъчните партньори, които винаги правеха всичко забавно. Към семейството – благодаря ви, че винаги ме подкрепяхте, дори когато мечтите ми изглеждаха малко луди понякога.“

“Към съпруга ми Дан – благодаря ти, че извървя всяка стъпка от това пътуване до мен и ме запозна със Стеленбош. Ти винаги си бил този, който вярваше в мен най-много.“

“Няколко думи и към моите спонсори, които инвестираха в мечтата и си партнираха с мен, за да я осъществят. Толкова съм благодарна. Наистина ми се иска да имахме още една или две финални линии, които да отпразнуваме заедно.“

“И накрая, към всички в Бермуда – за мен беше най-голямата радост да представям нашия малък остров по света. Да виждам знамето на Бермуда издигнато, докато стоя на върха на подиума, са спомени, които ще ценя завинаги.“

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Снимки: Gettyimages