Нова категорична победа и 1/4-финал за сестри Стоеви в Токио

Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на силния международен турнир по бадминтон HSBC BWF World Tour Super 750 в японската столица Токио с награден фонд 950 хиляди долара.

Българките се наложиха над представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара с 21:18, 21:15 за 44 минути на корта.

Сестрите поведоха с 14:6 и със 17:9 по пътя си към успеха в първия гейм. Във втората част те направиха силна серия в края и без проблеми затвориха мача.

Следващите им съпернички ще станат ясни по-късно днес.

От 21 до 26 юли Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира HSBC BWF World Tour Super 1000 в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара.

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