11 шампиони бяха определени в първия ден на Държавното първенство по плуване

11 шампиони бяха определени в първия ден на Държавното лично-отборно първенство по плуване за мъже, жени, юноши и девойки старша възраст. Надпреварата се провежда на столичния басейн “Диана” до неделя (19 юли).

Петър Мицин (“Вихрен”) стана победител на 800 метра свободен стил при мъжете с време 8:16.35 мин. След националния рекордьор в дисциплината се наредиха представителят на клуб “22 април” от Босна и Херцеговина Филип Курузович и Мирослав Терзиев (“Черно море”). Симона Иванова от клуб “Олимп” спечели титлите както при жените, така и при девойките старша възраст на 400 метра свободен стил. 17-годишната Иванова беше най-бърза във финала на дисциплината с време 4:26.50 мин. Втора се нареди Преслава Тошева (“Олимпия”), а трета остана Радина Радева (“Черно море”).

В оспорван финал на 100 метра свободен стил при мъжете Виктор Христов от клуб “Пловдив 2019” беше по-бърз с 27 стотни от съотборника си Иван Манолов. Христов финишира за 50.90 сек. Третата позиция с равно време разделиха Максим Иванов (“Спринт София”) и Алекс Стойнов (“Олимп”). При юношите старша възраст най-добър резултат даде Виктор Ангелов от “Левски” (51.96 сек.). Държавна шампионка на 200 метра съчетано плуване за жени и девойки старша възраст стана Маргарита Стоименова (“Спринт София”). Тя взе дистанцията за 2:22.64 мин., като след нея се наредиха Камелия Стоименова (“Спринт София”) и Лора Шаранкова (“Пловдив 2019”). Дарен Кирилов победи във финала на 100 метра гръб при мъжете с време 55.72 сек. Плувецът на “Доростол” беше по-бърз с 42 стотни от Валентин Филипов (“Астери”). Бронзов медал спечели Адриан Йонинов от клуб “Спринт София”. При юношите старша възраст златен медал взе Радостин Кръстев от “Спринт София” (58.88 сек.).

Титла от държавния шампионат за клуб “Спринт София” донесе Диана Петкова на 50 метра бътерфлай при жените. Петкова триумфира с време 27.80 сек. На 33 стотни след нея остана Калина Гамишева от “Вихрен”. Третото място беше за Владимира Цулева от “Сандански”. Тя стана шампионка за девойки старша възраст с време 28.58 сек.

Светлозар Николов от клуб ВСИ спечели мъжкия финал на 400 метра съчетано плуване с резултат 4:28.20 мин. Националният рекордьор в тази дисциплина завърши с голям аванс пред съотборника си Явор Стефанов и Жак Салет от “Спринт София”. Титлата при юношите старша възраст спечели Христо Петков от “Пловдив 2019” (4:38.37 мин.). Габриела Георгиева победи на 100 метра гръб при жените със силен резултат. Състезателката на “Олимпия” финишира за 1:01.59 мин., като след нея се наредиха Александра Димитрова от клуб ВСИ и представителката на Турция Ася Берен Челик. Шампионка за девойки старша възраст стана Яна Ангелова от клуб “Олимп” с време 1:05.52 мин.

Мартин Чихал от ЦСКА и Максим Манолов от “Черно море” разделиха първото място в мъжката надпревара на 50 метра бруст. Двамата взеха дистанцията с равно време - 28.22 сек. Трети завърши Любомир Епитропов от ВСИ. Теодор Станчев от клуб “Добруджа 2021” даде най-добър резултат при юношите старша възраст с 29.14 сек.

Женският отбор на “Олимпия” (8:35.30 мин.) и мъжкият на “Вихрен” (7:34.20 мин.) спечелиха титлите в щафетните надпревари на 4х200 метра свободен стил. В същата дисциплина при девойките победата беше за тима на ВСИ (8:48.44 мин.), а на 4х100 метра съчетано плуване при юношите триумфира квартетът на “Пловдив 2019” (4:09.02 мин.).

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