Първа копка даде старта на строителството на нова гребна база край Русе

С първа копка кметът на Община Русе Пенчо Милков и президентът на клуба по академично гребане „Локомотив“-Русе Цоньо Григоров дадоха началото на дългоочакваното строителство новата база по академично гребане. Тя ще се намира на язовира в Николово, а срокът за изграждането й е три месеца.

„За мен това е цел, която си поставихме пред няколко години, идвайки тук на място, говорейки с треньора Цоньо Григоров, със спортистите, с деятелите от Управителният съвет на клуба, виждайки, че условията са нечовешки. Те тренираха в гората, без ток, без тоалетни, без нищо. Разбира се, институционалният път е труден. Първо трябваше да се осигурят средства, да се направи проектирането и след като този път е извървян, днес поставяме начало на строителните дейности“, каза кметът.

На терена ще се построят осем сгради, отделно от прилежащата инфраструктура. Сградите включват освен много голям хангар на половин декар за съхранение на лодките, фитнес зала за подготовка на спортистите, помещения за хранене. Ще има и 3 помещения, като всяко едно от тях ще приема по 10 спортисти и те ще могат да остават на лагер. Ще има санитарни възли, понтон и беседка.

Цоньо Григоров сподели, че клубът е на поляната от 1981 г., но тогава е имало хангари, съблекални, тоалетни, докато сега има само ламарини. Той определи условията като много критични, а родителите на децата, като ги видят, и се отказват да ги оставят да тренират. Затова отборът по академично гребане е намалял драстично – от 50-60 ученици сега те са 12.

Пенчо Милков обясни, че преди теренът нормативно се е водел гора, но сега предназначението му вече е сменено. Поставени са огради и е пуснат ток, като е мината процедура през Националния институт за културно наследство. Изминат е дълъг документален процес, но вече строителството започва и през октомври трябва да е завършено.

СНИМКИ: rusemedia.com

rusemedia.com

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