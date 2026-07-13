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Над 500 плувци ще вземат участие в Държавното в София

  • 13 юли 2026 | 16:03
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Над 500 плувци ще вземат участие в Държавното в София

Над 500 състезатели от 62 клуба ще вземат участие на държавното лично отборно първенство по плуване за мъже и жени на 50-метров басейн, което ще се проведе на басейн "Диана"  в София от четвъртък до неделя (16-19 юли).

На държавното първенство се очакват интересни надпревари с участието на състезатели от България, Турция, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. От елитните български състезатели ще стартират Петър Мицин и Диана Петкова, които са заявени на най-много дисциплини - по пет, Любомир Епитропов, Габриела Георгиева и др.

Сутрешната сесия на шампионата ще започва в 9.30 часа, като от четвъртък до събота финалите ще бъдат с начален час 18.00, а в неделя ще стартират час по-рано.

Шампионатът в София ще бъде генерална репетиция преди Европейското първенство по плуване в Париж на 31 юли- 8 август.

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