Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Олимпийска шампионка от Сидни обяви, че е победила рака: Животът отново ми се усмихва

Олимпийска шампионка от Сидни обяви, че е победила рака: Животът отново ми се усмихва

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 304
  • 0
Олимпийска шампионка от Сидни обяви, че е победила рака: Животът отново ми се усмихва

Агнеш Ковач (45 г.), световна, олимпийска и европейска шампионка по плуване, обяви, че е успяла да пребори рака. Тя е била диагностицирана през 2024 г. с рак на щитовидната жлеза и след дълго лечение е успяла да се отърве от тази тежка болест.

Агнеш Ковач е една от най-добрите плувкини в историята на Унгария. Нейната специалност е била брустът, като спортистката е спечелила множество европейски медали на 50 м, 100 м и 200 м. През 1998 г. и 2001 г. Ковач печели световната титла на 200 м бруст, а през 2000 г. на Олимпийските игри в Сидни тя се качва на най-високото стъпало на почетната стълбичка, четири години след като е завоювала бронз.

През последните две години бившата плувкиня се е борила с рак на щитовидната жлеза, а в понеделник (13 юли) обяви, че е успяла да го победи. В публикация във Фейсбук Ковач разкри ситуацията, през която е преминала, как се е променил животът ѝ и нейните заключения, след като се е отървала от тежка болест.

"Днес е моят рожден ден. Въпреки това, животът се стече така, че имам "втори рожден ден“. През 2024 г. си представях как отново скачам с главата напред в дълбоки води. Този път битката беше различна от предишните, единственият ми противник се наричаше: злокачествен тумор. А златният медал беше самият живот. Сега, с голяма предпазливост, смея да кажа: успях да спечеля това състезание“, написа олимпийската шампионка от 2000 г.

"След като получих шокиращата диагноза, не можах да спя 4-5 дни и целият свят ми изглеждаше сив. Не знаех какво ще се случи с мен. Не знаех какви са шансовете ми да оцелея“, добави тя.

"Днес виждам колко е важно да имаш диагноза и да лекуваш злокачествен тумор навреме, защото времето е това, което може да спаси живот в такава ситуация. Страхът е едно от най-големите препятствия в тази борба, но отлагането само намалява шансовете за възстановяване“, обясни Ковач.

Според nemzetisport.hu, Ковач е преминала през две операции и две лечения с изотопи, като е била принудена да се изолира от семейството си. Но този процес е дал резултат:

"Дойде новината: няма метастази! Това беше моментът, в който цветовете се върнаха, почувствах, че слънцето грее и животът отново ми се усмихва. Тогава разбрах със сигурност: ще се възстановя.“

"Мога с радост да кажа, че тази година беше година на обновление за мен. Енергията ми се върна и отново съм старото си аз. Или по-скоро, никога няма да бъда старото си аз, защото след случилото се, вярвам, че се появи една подобрена версия на мен, малко по-мъдра, по-грижовна, с променена система от ценности“, заключи Ковач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Водни спортове

Над 500 плувци ще вземат участие в Държавното в София

Над 500 плувци ще вземат участие в Държавното в София

  • 13 юли 2026 | 16:03
  • 806
  • 0
Първа копка даде старта на строителството на нова гребна база край Русе

Първа копка даде старта на строителството на нова гребна база край Русе

  • 13 юли 2026 | 13:22
  • 1865
  • 1
България има своя световен шампион по джет ски! Йордан Николов покори Бургас

България има своя световен шампион по джет ски! Йордан Николов покори Бургас

  • 12 юли 2026 | 21:06
  • 1459
  • 2
Българският отбор с достойно представяне на Европейското по драконови лодки

Българският отбор с достойно представяне на Европейското по драконови лодки

  • 11 юли 2026 | 16:35
  • 1223
  • 0
Кейли МакКион съкрушена, че трябва да пропусне Игрите на Британската общност

Кейли МакКион съкрушена, че трябва да пропусне Игрите на Британската общност

  • 10 юли 2026 | 10:13
  • 878
  • 0
Световният елит в аквабайка идва в Бургас

Световният елит в аквабайка идва в Бургас

  • 9 юли 2026 | 16:27
  • 1394
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

Томас Райс: Левски ще иска да задържи титлата при себе си, но това ще зависи само от нас

  • 14 юли 2026 | 14:54
  • 5009
  • 17
Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

Шилтън: Ако имаше VAR, щяха да отменят и двата гола на Марадона срещу Англия

  • 14 юли 2026 | 15:24
  • 2672
  • 14
Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

Дери прецаква ЦСКА - армейците в цветовете на Локо (Сф) в Ълстър

  • 14 юли 2026 | 14:30
  • 14525
  • 38
Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

Завъртат се 2,5 млрд. в ШЛ: Левски взима минимум 18,6 млн. евро, ако влезе в основната фаза

  • 14 юли 2026 | 13:00
  • 19340
  • 63
Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 20270
  • 115
Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

Трудна, но сладка победа за Григор Димитров на старта в Бощад

  • 14 юли 2026 | 16:10
  • 14131
  • 10