Олимпийска шампионка от Сидни обяви, че е победила рака: Животът отново ми се усмихва

Агнеш Ковач (45 г.), световна, олимпийска и европейска шампионка по плуване, обяви, че е успяла да пребори рака. Тя е била диагностицирана през 2024 г. с рак на щитовидната жлеза и след дълго лечение е успяла да се отърве от тази тежка болест.

Агнеш Ковач е една от най-добрите плувкини в историята на Унгария. Нейната специалност е била брустът, като спортистката е спечелила множество европейски медали на 50 м, 100 м и 200 м. През 1998 г. и 2001 г. Ковач печели световната титла на 200 м бруст, а през 2000 г. на Олимпийските игри в Сидни тя се качва на най-високото стъпало на почетната стълбичка, четири години след като е завоювала бронз.

През последните две години бившата плувкиня се е борила с рак на щитовидната жлеза, а в понеделник (13 юли) обяви, че е успяла да го победи. В публикация във Фейсбук Ковач разкри ситуацията, през която е преминала, как се е променил животът ѝ и нейните заключения, след като се е отървала от тежка болест.

"Днес е моят рожден ден. Въпреки това, животът се стече така, че имам "втори рожден ден“. През 2024 г. си представях как отново скачам с главата напред в дълбоки води. Този път битката беше различна от предишните, единственият ми противник се наричаше: злокачествен тумор. А златният медал беше самият живот. Сега, с голяма предпазливост, смея да кажа: успях да спечеля това състезание“, написа олимпийската шампионка от 2000 г.

" След като получих шокиращата диагноза, не можах да спя 4-5 дни и целият свят ми изглеждаше сив. Не знаех какво ще се случи с мен. Не знаех какви са шансовете ми да оцелея “, добави тя.

"Днес виждам колко е важно да имаш диагноза и да лекуваш злокачествен тумор навреме, защото времето е това, което може да спаси живот в такава ситуация. Страхът е едно от най-големите препятствия в тази борба, но отлагането само намалява шансовете за възстановяване“, обясни Ковач.

Според nemzetisport.hu, Ковач е преминала през две операции и две лечения с изотопи, като е била принудена да се изолира от семейството си. Но този процес е дал резултат:

"Дойде новината: няма метастази! Това беше моментът, в който цветовете се върнаха, почувствах, че слънцето грее и животът отново ми се усмихва. Тогава разбрах със сигурност: ще се възстановя.“

"Мога с радост да кажа, че тази година беше година на обновление за мен. Енергията ми се върна и отново съм старото си аз. Или по-скоро, никога няма да бъда старото си аз, защото след случилото се, вярвам, че се появи една подобрена версия на мен, малко по-мъдра, по-грижовна, с променена система от ценности “, заключи Ковач.

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Снимки: Gettyimages