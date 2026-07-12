България има своя световен шампион по джет ски! Йордан Николов покори Бургас

"Черно море" край Бургас стана сцена на исторически успех за българския моторен спорт. Йордан Николов спечели първата световна титла по джет ски за България, превръщайки финалите на шампионата в незабравим момент за родните фенове.

Българският състезател беше над всички в класа на серийните джетове и показа впечатляваща скорост, точност и хладнокръвие. Николов записа три победи от три финални гонки, с което категорично заслужи мястото си на върха.

Състезанието в Бургас предложи истинско зрелище – високи скорости, тежки битки до последния метър и атмосфера, достойна за най-големите международни форуми.

Другите български представители също бяха близо до призовите места, но драматични моменти в решаващите обиколки им попречиха да се качат на подиума.

Историята обаче вече е написана – България има своя първи световен шампион по джет ски, а Бургас ще остане като мястото, където българският флаг за първи път се изкачи на върха в този атрактивен спорт.

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