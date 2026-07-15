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Тъжна вест: Почина легендата на българското гребане Емил Нейков

  • 15 юли 2026 | 17:06
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Тъжна вест: Почина легендата на българското гребане Емил Нейков

На 87-годишна възраст ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков.

Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб Черно море, почетен гражданин на Варна и заслужил треньор – той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколенията шампиони, които създаде.

Емил Нейков, кой е е баща на бившия министър на спорта, а сага президент на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, бе сред хората, изградили основите на българското академично гребане.

Под негово ръководство клубът „Черно море“ се превърна в символ на традиция, професионализъм и успехи, а неговите състезатели донесоха много слава на България.

С неговото име завинаги ще останат свързани отдадеността, знанията и любовта към един спорт, който той превърна в своя житейска кауза.

Поклон пред светлата му памет!

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