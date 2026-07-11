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Българският отбор с достойно представяне на Европейското по драконови лодки

  • 11 юли 2026 | 16:35
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Българският отбор с достойно представяне на Европейското по драконови лодки

Българският отбор записа отлично представяне на Европейското първенство по драконови лодки, което се проведе в Мюнхен. Нашият тим участва в категория 55+, мъже и жени, и стартира на 200 и 500 метра.

Вчера представителите ни преодоляха сериите на 200 метра, а на полуфиналите положиха много усилия, но не успяха да стигнат до финала. Днес в сериите на 500 метра българската лодка направи най-добрата си гонка.

Отборът ни бе в лодка Small Boat - 10+ барабанчик и рулеви. Състезанието се проведе на митичния канал в Олимпийския парк в Мюнхен, използван за Игрите от 1972 г.

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