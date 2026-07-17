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България излиза за задължителна победа срещу Китай в Лигата на нациите

  • 17 юли 2026 | 12:00
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Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят втория си мач от последната трета седмица от основната фаза на тазгодишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Китай в среща от турнира в Група 8 на световната надпревара.

Двубоят е днес точно полунощ 00,00 часа българско време (17-и срещу 18-и юли) в зала "НАУ Арена" в Чикаго (САЩ) и ще бъде даван пряко по Max One.

Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго
Полша се оказа прекалено силна за България в Чикаго

"Лъвовете" са на 10-о място в общото временно класиране на основната фаза с 5 победи, 4 загуби и 14 точки, като все още имат реални шансове да се класират за финалния турнир в Нинбо (Китай). Всичко това, обаче, за начало минава през задължителен успех срещу китайците, които пък са домакини на финалите. Играчите на Витал Хейнен са на последната 18-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 9 загуби и 4 точки в актива си.

САЩ с бърза победа срещу Китай в Лигата на нациите
САЩ с бърза победа срещу Китай в Лигата на нациите

На турнира в Чикаго световните вицешампиони от България започнаха с тежка загуба от настоящия победител в Лигата Полша с 0:3 гейма. От друга страна до момента Китай допусна две поражения също с по 0:3 - от домакините от САЩ и от олимпийския шампион Франция.

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