САЩ с бърза победа срещу Китай в Лигата на нациите

Националният отбор на САЩ записа категорична 7-а победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Момчетата на легендата Карч Кирали биха безпроблемно Китай с 3:0 (25:19, 25:13, 25:20) в първия си мач от турнира в Група 8 от последната трета седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран през изминалата нощ пред над 2600 зрители в зала "НАУ Арена" в Чикаго.

По този начин американците се върнаха на второ място в общото временно класиране със 7 победи, 2 загуби и 22 точки, като са почти сигурни за финалния турнир на Лигата в Нинбо (Китай). Китай, който е домакин на финалите, е на последната 18-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 8 загуби и 4 точки в актива си. В следващите си мачове на турнира първо китайците ще играят с олимпийския шампион Франция, а след това САЩ щв излезе срещу Бразилия. Двубоите са утре (17 юли) съответно от 00,00 и 04,00 часа българско време през нощта.

Най-резултатни за САЩ бяха Купър Робинсън (2 блока и 3 аса) и Итън Чамплин (2 аса) с по 14 точки за победата.

За китайския тим Лей Ли и Чън Ли Уан завърши със скромните 8 и 7 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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