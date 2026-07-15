Лига на нациите: България 0:2 Полша! Следете мача ТУК!

Световните вицешампиони от България губят от лидера в световната ранглиста Полша с 0:2 (19:25, 17:25) в зала “Хофман Естейт” в Чикаго (САЩ) в първата си среща от третата седмица на Лигата на нациите в Група 8.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Момчетата на Джанлоренцо Бленджини заемат 8-ата позиция към момента с 14 точки (5 победи, 3 загуби).

Полша е трета със 17 точки (6 победи, 2 загуби).

И двата отбора пристигнаха в Чикаго с възможно най-добрите си състави.

Никола Гърбич разчита на 5-имата си най-класни посрещачи: Вилфредо Леон, Александер Сливка, Артур Шалпук, Камил Семенюк и Томаш Форнал, който ще изиграе първите си пълноценни двубои в тазгодишното издание на VNL.

Джанлоренцо Бленджини разчита на хомогенния си състав, с който започна участието в Лигата на нациите. Младият Жасмин Величков зае мястото на Георги Татаров от турнира в Любляна.

Двубоят е изключително важен за България и за Полша, които се стремят към участие във финалния турнир в Китай, за който ще се класират първите 7 тима от груповата фаза, както и домакинът Китай.

Очаква се сериозна подкрепа в “Хофман Естейт” както за България, така и за Полша в Чикаго.

България и Полша вече изиграха един двубой в началото на сезона по време на турнира “Силезия къп”, в който Полша доминира категорично, но и двата тима играха без много от основните си волейболисти.

Единична блокада на Алекс Грозданов спря атака на Бартоломей Болондж и 3:1. Аспарух Аспарухов атакува в аут - 3:5. Томаш Форнал атакува в аут и равенство при 5:5. Ас на Бартоломей Ламански и 10:7 за Полша. Втори пореден ас на Бартоломей Лемански - 11:7. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за Италия. Мощна атака Алекс Николов по правата - 8:11. Блокаут на Мартин Атанасов 9:12. Пайп на Алекс Николов направи резултата 10:13. Дамян Колев посрещна и топката се върна по полето на Полша за 11:13.

Ас на Бротоломей Болондж 16:11. Единична блокада на Бартоломей Лемански спря атака на Алекс Грозданов в центъра за 11:17. Аспарух Аспарухов атакува по блокадата за 12:17. Мощна атака на Александър Николов по диагонала и 14:18. Мощен сервис на Алекс Николов и контра на Мартин Атанасов и 15:18. При 15:20 Денислав Бърдаров замени Мартин Атанасов. Ас на Вилфредо Леон - 23:17. Отлична комбинация Стоил Палев - Денислав Бърдаров - 18:23. Томаш Форнал атакува успешно за геймбол 24:18. Алекс Грозданов атакува остро в центъра за 19:24. Гришка от сервис на Жасмин Величков и Полша спечели първата част с 25:19.

Ас на Мони Николов и България поведе с 2:1 в началото на втората част. Вилфредо Леон атака в аут и 3:1. Двоен блок на Аспарух Аспарухов и Илия Петков срещу атака на Бартоломей Боландж 4:2. Перфектна атака на Алекс Николов от зона 4 по диагонала 5:3. Четвърти ас от началото на двубоя на Бартоломей Лемански - 7:7. Мони Николов остави без блокада брат си в зона 2 и 8:8. Великолепен пайп на Аспарух Аспарухов - 9:10. Троен блок спря атака на Денислав Бърдаров - 9:12. Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване за България. Денислав Бърдаров атакува отлично от зона 2 - 10:12. Бартоломей Лемански заби четвърти блок и Полша поведе с 16:11. Джанлоренцо Бленджини взе второ прекъсване за България. Пайп на Денислав Бърдаров и 12:17. Великолепна атака още от втора топка на Денислав Бърдаров и 13:17. Блокада на Мони Николов спря технична атака на Вилфредо Леон - 14:18. Вилфредо Леон вкара топката между блокадата и мрежата за 22:15. Борис Начев замени Илия Петков. Томаш Форнал отигра технично в атака и Полша спечели втората част с 25:17.

БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 0:2 (19:25, 17:25)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Денислав Бърдаров, Стоил Палев, Жасмин Величков, Борис Начев)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ПОЛША: Марчен Коменда, Бартоломей Болондж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Бартоломей Лемански , Шимон Якубишчак - Якуб Попивчак-либеро (Кевин Сасак, Марцел Бакай)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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