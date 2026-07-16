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Шериф излъга Алуминий в Словения, Дюлгеров не игра

  • 16 юли 2026 | 23:54
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Шериф излъга Алуминий в Словения, Дюлгеров не игра

В мач-реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа Шериф (Тираспол) победи словенския Алуминий с 1:0 като гост на стадион „Людски врт“ в Марибор. Тъй като първата среща в Молдова беше завършила при равенство 0:0, с общ резултат от 1:0 Шериф си осигури класиране напред в турнира. Българският вратар Иван Дюлгеров обаче изненадващоо не бе включен в групата за мача, след като пази в първата среща.

Двубоят започна кошмарно за домакините и решителният удар падна изключително рано. Още в 5-ата минута нападателят на гостите Конан Луку се възползва от асистенция на Данила Форов и с прецизен изстрел с десния крак откри резултата за 0:1.

Шериф с Дюлгеров не успя да вземе преднина срещу Алуминий
Шериф с Дюлгеров не успя да вземе преднина срещу Алуминий

Това попадение шокира словенския тим, който обаче бързо се окопити и пренесе играта изцяло в половината на молдовците. До края на срещата Алуминий наложи тотална доминация, контролираше притежанието на топката и отправи впечатляващите 22 удара към противниковата врата. Защитата на Шериф обаче издържа на огромния натиск и удържа минималната победа.

След този успех Шериф (Тираспол) се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа, където ще играе с Макаби (Тел Авив). Отпадналият тим на Алуминий пък отива в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу албанския Динамо (Тирана).

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