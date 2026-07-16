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Динамо (Киев) преодоля Университатя (Клуж) след драма с ВАР и дузпи

  • 16 юли 2026 | 23:44
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Динамо (Киев) преодоля Университатя (Клуж) след драма с ВАР и дузпи

Динамо (Киев) постигна драматична победа с дузпи в реванша с Университатя (Клуж) от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Украинският гранд не успя да пречупи коравите румънци в двата мача, като и двете срещи завършиха 0:0. Така дузпите помогнаха на гостите да стигнат до успеха с 4:2 точни удара. Макар да нямаше голове, мачът предложи доста вълнения.

Първото полувреме премина под знака на пълна лудница с ВАР. В 16-ата и 21-ата минута системата за видеоповторение отмени два гола за Динамо (Киев). В самия край на частта (45+2 минута) ВАР се намеси отново, за да отмени червен картон за играч на домакините, оставяйки мача без изгонени футболисти.

Второто полувреме и последвалите продължения бяха изключително тактически, като румънците поискаха дузпа в 90+2 минута за контакт в наказателното поле, но реферът остана безмълвен.

Така се стигна до рулетката на наказателните удари. При дузпите Динамо (Киев) бе безпогрешен, а големите грешници за състава от Клуж се оказаха Дорин Кодреа и капитанът Александру Чипчу, които пропуснаха първите два удара и подпечатаха победата на украинците с 4:2.

След този триумф Динамо (Киев) се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа, където ги чака гръцкият гранд ПАОК (Солун). За отпадналия Университатя (Клуж) евросезонът продължава в Лигата на конференциите срещу норвежкия Бран.

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