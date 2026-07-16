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Ференцварош довърши Войводина с класика в реванша

  • 16 юли 2026 | 23:23
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Ференцварош довърши Войводина с класика в реванша

Ференцварош се класира безапелационно за втория квалификационен кръг на Лига Европа, след като победи Войводина с 3:0 в реванша в Будапеща. В първата среща в Нови Сад унгарският тим също беше спечелил с 2:1, което означава, че с общ резултат от 5:1 Фради продължава убедително напред в турнира.

Двубоят започна перфектно за домакините, които получиха огромно предимство още в 9-ата минута. Тогава нападателят Лени Жозеф се откъсна бързо, а маджарският защитник на гостите Корнел Суч го фаулира като последен в отбраната и получи директен червен картон.

Останали с човек повече, футболистите на Ференцварош наложиха тотален натиск и бързо материализираха превъзходството си.Резултатът беше открит в 27-ата минута. Кристофер Захариасен влезе на скорост в наказателното поле след страхотен пас на Осват и центрира остро, а Лени Жозеф засече топката в мрежата за 1:0.

Само седем минути по-късно, в 34-ата минута, Каду финтира защитата отляво и качи топката на главата на Кристофер Захариасен, който от броени метри удвои преднината на унгарците — 2:0.

През второто полувреме Фради свали темпото, но улови нова грешка в сръбската отбрана в 71-ата минута. Каду отне топката пред пеналта и веднага проигра към влезлия като резерва Шондор Грубер, който с прецизен удар покрай вратаря Росич оформи крайното 3:0.

След този разгромен успех Ференцварош продължава напред към втория предвалителен кръг, където ще има за съперник Твенте. За отпадналата Войводина обаче европейският път също не е приключил – те се "спускат" в квалификациите за Лигата на конференциите, където следващата седмица ги чака нидерландският гранд Аякс.

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