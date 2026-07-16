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  3. Динко Динев достигна до топ 8 в Куршумлийска баня

Динко Динев достигна до топ 8 в Куршумлийска баня

  • 16 юли 2026 | 15:12
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Динко Динев достигна до топ 8 в Куршумлийска баня

Динко Динев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 6 в схемата, постигна убедителен успех срещу Антони Фабр (Франция) с 6:4, 6:1 в мач, продължил час и 23 минути.

Французинът осъществи първия пробив в срещата, за да поведе с 4:3, но след три последователни гейма и върнат пробив Динев спечели откриващия сет. Във втората част българинът бе далеч по-добър от противника си и му позволи да спечели само един гейм.

В четвъртфиналната фаза Динко Динев ще се изправи срещу Елгин Хублал (Нидерландия).

По-късно днес българинът ще продължи участието си и в надпреварата на двойки, в която заедно с Матиас Уйвари (Австрия) ще излязат срещу французите Пиер Делаж и Антони Фабр.

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