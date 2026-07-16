Клайстерс смята, че Швьонтек е прекалено обсебена да се върне на върха

Ким Клайстерс предполага, че Ига Швьонтек може би е обсебена от желанието да се завърне на предишното си ниво след годините, в които доминираше в WTA тура. Според белгийката това е създало огромно напрежение и натиск върху полската тенисистка.

На „Ролан Гарос“ Швьонтек изненадващо загуби от Марта Костюк на осминафиналите. Това беше най-ранното отпадане на четирикратната шампионка от турнира от 2019 г. насам, когато също напусна надпреварата на осминафиналите.

След като не успя да преобърне сезона си на любимия си „Ролан Гарос“, Швьонтек се представи разочароващо и на трева. Тя загуби още в първия си мач в Бад Хомбург, а защитата на титлата ѝ на „Уимбълдън“ приключи в третия кръг след поражение с 6:7(9), 2:6 от Александра Еала.

В навечерието на северноамериканската серия на твърди кортове и осмия месец от сезона бившата номер едно в света има баланс от 23 победи и 12 загуби. Тя все още не е достигала до финал през тази година и се свлече до осмото място в световната ранглиста.

Резултатите на Швьонтек през 2026 г. несъмнено са далеч от стандартите, които тя наложи през предходните няколко сезона.

Коментирайки затрудненията на полякинята, четирикратната шампионка от Големия шлем Ким Клайстерс направи интересно наблюдение.

„На мен ми изглежда така, сякаш тя го иска прекалено силно. Това се превръща в своеобразна обсебеност. Може и напълно да греша, но го усещам по начина, по който се движи между точките, както и по начина, по който се връща към корта и към стола си след края на гейма“, заяви белгийската тенис легенда в подкаста Love All.

„Очевидно съществуват очаквания от външния свят, но смятам, че голяма част от напрежението тя сама поставя върху себе си, защото беше толкова велика и доминираща.“

Швьонтек изпитваше сериозни затруднения в първия си мач на „Уимбълдън“ и очевидно беше под напрежение, но в крайна сметка успя да преодолее Тейлър Таунзънд с 6:1, 2:6, 6:3. Минути след победата шесткратната шампионка от Големия шлем беше завладяна от емоции и се разплака.

Клайстерс смята, че този момент най-добре показва под какво огромно напрежение се намира полякинята в момента.

„След победата ѝ в първия кръг на „Уимбълдън“… Може и да си защитаващата титлата шампионка, но изглеждаше така, сякаш тя изпита огромно облекчение само защото успя да премине първия кръг. Това показва колко голямо е напрежението, свързано с победите и опитите ѝ да спечели още една титла от Големия шлем“, добави Клайстерс.

Междувременно след „Уимбълдън“ Швьонтек замина на почивка, вероятно с надеждата да се възстанови психически преди началото на северноамериканската серия на твърди кортове.

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