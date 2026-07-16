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Джокович е в Ню Йорк, но не за финала, който си пожела

  • 16 юли 2026 | 15:31
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Джокович е в Ню Йорк, но не за финала, който си пожела

Новак Джокович не може да стои мирен! След края на Уимбълдън, където достигна до полуфиналите, най-добрият тенисист на всички времена първо отиде в Черна гора, а след това в Меджугорие, откъдето се отправи към Америка.

Най-успешният тенисист на всички времена потвърди участието си във Fanatics Fest в Ню Йорк, който ще се проведе в Javits Center в Манхатън на 17 и 18 юли.

Тъй като наближава финалът на Световното първенство по футбол, насрочен за 19 юли на стадион „Метлайф“ в Джърси, Ноле със сигурност няма да пропусне възможността да присъства на събитието, където Аржентина и Испания ще се борят за световната титла.

Припомняме, Ноле прогнозира за сръбския Sportal, че би искал финал между Мексико и Португалия, но желанието му няма да бъде изпълнено, така че ще трябва да избере между Лео Меси или Ламин Ямал.

Fanatics Fest в Ню Йорк е голям, модерен фестивал на спорта, културата и колекционерството, описван като „Комик-Кон за спортни фенове“.

Вместо комикси и супергерои, тук в центъра на вниманието са най-големите спортни звезди, легенди, марки и колекционери. Събитието е организирано от Fanatics, глобален спортен гигант, известен с производството на спортна екипировка и продажбата на сувенири.

На това събитие феновете имат възможност да видят на живо, да получат автограф или да се снимат с най-големите спортисти в света. Освен Новак Джокович, тук редовно гостуват звезди като Леброн Джеймс, Том Брейди, Кевин Дюрант и много други.

Големи марки и спортни лиги (НФЛ, НБА, МЛБ, УФЦ, ВВЕ) създават свои специални щандове и пускат лимитирани серии маратонки, фланелки и облекла, които могат да бъдат закупени само там.

Поставят се реплики на спортни игрища (като официалния октагон на УФЦ или баскетболни игрища), където посетителите могат да тестват уменията си. Също така, на живо се записват популярни спортни подкасти и се провеждат панели със спортисти.

Билетът за вход на самото събитие струва между 70 и 80 долара, а специална цена се отнася за снимка с Ноле.

За снимка или автограф от Джокович трябва да се отделят между 250 и 300 евро.

След краткото пътуване до Ню Йорк, Джокович ще се върне в Европа, където ще си почине и ще се подготви за завръщането си в Голямата ябълка, тъй като го очаква участие на Откритото първенство на САЩ, последният турнир от Големия шлем за сезона, който започва на 26 август и продължава до 8 септември.

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