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Боржеш след победата над Григор: Чувствах, че всичко ще влезе

  • 16 юли 2026 | 09:47
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Боржеш след победата над Григор: Чувствах, че всичко ще влезе

Нуно Боржеш постигна впечатляваща победа в сряда на турнира „Нордеа Оупън“ в Бостад, където надигра категорично Григор Димитров с 6:4, 6:2, за да достигне четвъртия си четвъртфинал на ниво АТР за сезона.

Боржеш пази топли спомени от Бостад, след като спечели единствената си титла от тура именно на този турнир през 2024 г., когато победи Рафаел Надал на финала. Поставеният под номер пет показа най-добрата си игра срещу Димитров, който по-рано този месец достигна до четвъртия кръг на Уимбълдън.

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

„За първи път играх срещу Григор тук на клей, така че бях отворен към всичко, което можеше да се случи. Знаех, че може да е труден мач. Чувствах се доста добре и в един момент имах усещането, че всичко ще влезе, без значение как удрям топката...

Португалецът сравни представянето си срещу Димитров с най-силните си моменти в Бостад преди две години.

"Наистина се чувствах като през 2024 г., когато не мислех твърде много и нещата просто се случваха“, добави Боржеш.

Димитров участва на турнира от категория АТР 250 за първи път от достигането си до полуфиналите през 2013 г. 35-годишният българин записа първата си победа на червени кортове за годината в откриващия си мач срещу Далибор Свърчина – двубой, белязан от невероятен жест на спортсменство от страна на Димитров – но не успя да надгради срещу Боржеш.

29-годишният португалец надигра Димитров в разиграванията от основната линия и беше агресивен при втория сервис на българина, печелейки 67% от точките, за да подобри баланса си на 2:1 в преките двубои между двамата.

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