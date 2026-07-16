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Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Торино

  • 16 юли 2026 | 13:29
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Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Торино

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, надигра представителката на домакините Гая Мадуци с 6:2, 6:3 за час и половина на корта.

Каратанчева изостана с 1:2 в първия сет след пробив на италианката, но впоследствие спечели пет поредни гейма и поведе в общия резултат. Във втората част тя натрупа аванс от 4:1 с брейк в четвъртия гейм и до края не даде шанс на Мадуци да отвърне.

В четвъртфиналната фаза българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между италианката Беатриче Ричи и Талия Кокинис (Австралия).

Каратанчева продължава участието си и в надпреварата на двойки, където заедно с американката Габриела Вилар също достигнаха до четвъртфиналната фаза и ще играят срещу победителките от двубоя между представителките на домакините Джесика Бертолдо и Джиневра Монтебруно, и Антония Стоянов (Нидерландия) и Дария Йесипчук (Украйна).

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